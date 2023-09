Firenze, controllato alla stazione era destinatario di un ordine di cattura

Prontamente fermato e controllato, è stato poi sottoposto a fotosegnalamento che ne ha confermato l’identità, venendo dichiarato in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Firenze "Sollicciano", dovendo scontare una pena detentiva di anni uno e mesi quattro per violazioni della normativa sugli stupefacenti.

FIRENZE - I Carabinieri della Stazione di Castelfiorentino hanno arrestato un 32enne nigeriano, censurato, in Italia senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, destinatario di un ordine per la carcerazione. Il giovane, durante un controllo alla stazione ferroviaria, è stato notato dai militari e, accortosi di essere stato individuato e riconosciuto, ha tentato di sottrarsi al controllo e di salire su di un treno in partenza.