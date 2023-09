Barcellona Pozzo di Gotto, dal 18 settembre la mostra di arte iconografica di Elena Chugunova al Villino Liberty Foti-Arcodaci

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) - Continuano gli eventi culturali a Barcellona Pozzo di Gotto: lunedì 18 settembre 2023, a partire dalle ore 18:30, presso il Villino Liberty Foti-Arcodaci, si terrà l'inaugurazione della mostra di arte iconografica a cura dell'artista Elena Chugunova dal titolo "Visita guidata nel Mistero della Bellezza". - Continuano gli eventi culturali a Barcellona Pozzo di Gotto: lunedì 18 settembre 2023, a partire dalle ore 18:30, presso il Villino Liberty Foti-Arcodaci, si terrà l'inaugurazione della mostra di arte iconografica a cura dell'artista Elena Chugunova dal titolo "Visita guidata nel Mistero della Bellezza".





All'inaugurazione interverranno: Dott. Giuseppe Calabrò (Sindaco del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto); Dott.ssa Angelita Pino (Assessore del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto); Sen. Dott. Domenico Scilipioti Isgrò (Presidente Unione Cristiana); Dott. Toni Italo (Scrittore); Dott. Enzo Correnti (Magistrato di Cassazione); Dott.ssa Rosalia Nasisi (Ambasciatrice di Pace); Dott. Giuseppe Ventra (Coordinatore Comitato Scientifico Fondazione Lions).

Ma come mai è stato scelto il tema della Bellezza? Ecco le parole del Senatore Domenico Scilipoti Isgrò, Presidente di Unione Cristiana: "Intanto era giusto far conoscere anche qui l'artista Chugunova che le cui opere sono di pregio e molto significative anche a livello internazionale. Poi abbiamo voluto parlare di Bellezza perché l'arte tale è se ben fatta e quella della Chugunova risponde a questi canoni. La Bellezza, in ottica cristiana, ci porta al senso del divino, a Dio. Dio è somma Bellezza e proprio perché chi espone è un'artista russa la frase dello scrittore russo Fedor Dostoevskij nel romanzo L'Idiota è emblematica. Egli dice: 'La Bellezza salverà il mondo' e alludeva alla somma Bellezza che è Dio. E nella Sacra Scrittura va ricordato che l' idea di Buono riferita al Maestro, in realtà è associata al concetto di Bello dal greco kalos".

"Sono felice di esibire le mie opere nella Sicilia, terra che amo e apprezzo" ha dichiarato, invece, l'artista Elena Chugunova "L'iconografia è un settore dell'arte sacra che, al contrario della visione occidentale molto più razionale e focalizzata sull'oggetto, in realtà è ispirata da Dio. Chi crea icone lo fa sotto ispirazione divina ed è importante in una società secolarizzata e lontana dalla fede avvicinarsi al Bello e al sacro. In quanto al tema della mostra è una visita guidata nella Bellezza che è mistero nel senso teologico del vocabolo".

La mostra si terrà fino al 24 settembre con ingresso gratuito con orari dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.





INFORMAZIONI:

Mostra di arte iconografica

dell'artista Elena Chugunova

"Visita guidata nel Mistero della Bellezza"

Dal 18 al 24 settembre 2023

Ingresso gratuito

Villino Liberty Foti-Arcodaci

Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

+393924768394