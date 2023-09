Febe, uscito il nuovo singolo dal titolo 'What if'



Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica "What if", il nuovo singolo di Febe distribuito da Joseba Publishing che anticipa l’uscita dell’ep. Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica "What if", il nuovo singolo di Febe distribuito da Joseba Publishing che anticipa l’uscita dell’ep.





"What if" è la prima canzone del nuovo progetto di Febe per entrare nel suo mondo. Un universo pieno di pensieri intrusivi, domande, depressione e problemi di fiducia che guarderemo direttamente dalla sua anima e dalle sue emozioni.

Spiega l’artista a proposito del brano: "What if è il mio primo singolo, ed è una canzone che mi ha messo a nudo quando l’ho scritta e lo rifà per una seconda volta ora che è uscita. Mi rendo conto possa avere un testo molto negativo, ma questa è la mia storia, questa è stata la realtà che c’era nella mia testa ogni singolo giorno e che a volte ritorna. What if racconta di tutti i miei dubbi e di come la depressione può essere debilitante nei rapporti, nell’autostima e nel pensiero che diventa perennemente negativo. Quello che voglio lasciare in chi la ascolta è il pensiero di dirvi che non siete soli, e che chiedere aiuto o esprimersi con l’arte non è una debolezza, ma una grande forza".

Il videoclip di "What if" è stato girato tra atmosfere incantate nel mezzo di paesaggi sconfinati, l’artista rimane attaccata alla vita solo dal filo del microfono che rappresenta la metafora della musica come unica cosa a cui aggrapparsi per provare a uscire da un brutto periodo.

Per quel che riguarda Febe, è una giovane artista, nata in Italia e da quando era piccola ama la musica e l’arte. Il progetto su cui sta lavorando ha visto FEBE come creative director nell’intero processo, da scrivere le sue stesse canzoni, comporle e creando visuals. Mentre racconta dei suoi problemi di salute mentale che l’hanno colpita negli ultimi anni e libera le parole che non ha mai detto ad alta voce, esplora tanti generi differenti per trovare quello in cui si sente meglio. Il nome Febe è un elegante nome di origine greca e significa "luminoso". Infatti, "Febo" era uno dei tanti aggettivi usati per definire Apollo, dio della musica, delle arti, della profezia e del sole. Il legame dell’artista con la mitologia greca e la musica l’ha portata a scegliere "Febe" come nome d’arte.