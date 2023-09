Eric Mormile, uscito il suo debut album dal titolo 'Quanta Luce'

(Eric Mormile - Foto di Diana De Luca)

L'arte incontra la musica, la tradizione sfida l'innovazione, il passato e il futuro si intrecciano in un abbraccio caloroso e appassionato: tutto questo è solo una piccola parte di ciò che il cantautore e polistrumentista partenopeo Eric Mormile ci regala con il suo atteso debut album, "Quanta Luce". L'album si può ascoltare su Spotify al seguente link https://distrokid.com/hyperfollow/ericmormile/quanta-luce-2





Dieci brani intrisi di emozioni e poesia, un'esplorazione profonda della vita e della società attraverso la lente unica della lingua napoletana. L’artista, con il suo estro creativo che ha affascinato pubblico e critica sin dal debutto, ci guida in un viaggio di armonie sperimentali capaci di andare oltre il semplice ascolto, invitandoci a riflettere sulle sfumature più profonde della nostra esistenza.

Il disco, che trae il suo titolo dall'omonimo singolo d’esordio, rappresenta un'apertura spirituale e concettuale dell'intero progetto, rispecchiandone il tema centrale: la luce interiore, l’anima, il cuore, la ragione e la riflessione. Eric Mormile, con profonda saggezza, sottolinea come queste dimensioni dell’essere, se coltivate con cura, non possano far altro che generare bellezza, una meraviglia consapevole che consente a ciascuno di noi di brillare, esprimendo appieno le proprie potenzialità, senza bisogno alcuno di offuscare chi ci circonda. "Quanta Luce" è la risposta in musica a tutti quei quesiti, a tutti quei dubbi, che bussano alla porta del nostro Io, facendoci vacillare sulle nostre abilità e sulla nostra innata capacità di risplendere.

In questo contesto di evoluzione interiore, "Quanta Luce" supera i confini del prodotto musicale fine a se stesso, rappresentando una vera e propria opera d'arte che, abbracciando la lingua della terra natale dell’artista, si fa veicolo di un importantissimo messaggio universale, quello di credere in se stessi, nel proprio bagliore unico, autentico e personale, al di là di ogni difficoltà e influenza esterna. Sebbene non si tratti di un concept album, ogni brano è in grado di offrire nuove e coinvolgenti prospettive sulla vita, sulla società e sulle emozioni umane; ogni brano è una preziosissima gemma melodica, un piccolo tassello del mosaico interiore di Eric, che invita gli ascoltatori ad immergersi nel percorso con mente aperta, meditando su ogni singola tematica proposta, per trasformare l'ascolto in un'esperienza profonda e duratura.

«Questo mio primo progetto full length – dichiara Mormile -, non segue un vero e proprio concept, ma è piuttosto una raccolta di storie, riflessioni ed emozioni che ho voluto condividere con il pubblico. Ogni canzone è un capitolo diverso, una finestra aperta sulla mia visione della vita e della società. Invito chiunque lo ascolti a mantenere la mente aperta, con la consapevolezza di non star ascoltando un prodotto convenzionale, bensì un tentativo artistico di sperimentazione testuale e sonora».

Una delle caratteristiche distintive di "Quanta Luce" è infatti la sua eclettica fusione di generi e stili interpretativi. Eric Mormile viaggia tra la New Wave, il Synth Pop e la World Music, sfidando la tradizione musicale napoletana per creare qualcosa di nuovo, fresco ed esplorativo, pur riuscendo a rimanere costantemente riconoscibile e fedele a se stesso. Questa audacia artistica, è stata elogiata dalla critica, che ha definito l'approccio musicale di Mormile come innovativo, illuminante e piacevolmente spiazzante. Una svolta verso sonorità e tematiche più elettriche e sociali, in contrasto con la canzone napoletana classica, che il cantautore classe ‘94 ha scelto di lasciare fuori dal suo percorso artistico per dar vita ad una narrazione unica e incontaminata.

La creazione del disco è stata un processo affascinante: lo stesso Eric ha rivelato che le sonorità sono fluite sempre prima delle parole, un cambiamento notevole rispetto al suo metodo creativo abituale, in cui testi e melodia si sviluppano parallelamente. Tuttavia, questo nuovo approccio, ha portato ad un'interessantissima sinergia tra musica e testi, permettendo ad ogni brano di fluire in modo naturale e autentico. In studio, l’artista ha registrato e programmato tutti gli strumenti da solo, ma ha anche collaborato con due colleghi straordinari: Alessio Castaldi, che ha conferito al brano "Nun Pozzo Cchiù Guarì" la magia del suo sax, ed Anna Galiano, che ha aggiunto la sua splendida voce a "Venere".

«Questo album – conclude Mormile - è nato dalla passione per l'arte e la musica, dalla voglia di esplorare territori inesplorati e di creare qualcosa di permanente nelle vostre memorie. Spero che ogni traccia possa ispirare una riflessione, una connessione emotiva o anche solo un momento di bellezza nella vostra giornata. Grazie per essere parte di questo viaggio con me».

Ogni brano di "Quanta Luce" è come un figlio per Eric; ogni canzone si fa portavoce di una storia diversa, arricchendo l'opera con una varietà di temi e sfaccettature che lo rendono un’esperienza sensoriale unica nel suo genere.

Il disco è accompagnato dal videoclip ufficiale e dall’ingresso in rotazione radiofonica di "Angele ‘e cera", quarta traccia del progetto da cui si evince la profonda passione e dedizione del cantautore per tutte le meravigliose sfaccettature dell’arte.

Per quel che riguarda Eric Mormile, all’anagrafe Enrico Mormile, è un cantautore, polistrumentista, compositore e insegnante di educazione musicale nato a Napoli il 3 Aprile 1994. Il suo primo approccio con la musica avviene con lo studio del violino all’età di 6 anni, un percorso formativo di un decennio sotto la guida del Maestro Gennaro Cappabianca, affiancato allo studio della chitarra, del pianoforte e delle tecniche vocali con il Maestro Luigi Giordano Orsini. Tra il 2000 e il 2010, in veste di violinista, si esibisce assiduamente con l’orchestra Collegium Philarmonicum, collaborando alla stesura dei libri "Alighiero", editi da Curci. Nel 2004, l’artista entra a far parte del Coro Voci Bianche del Teatro San Carlo, partecipando all’opera "La Boheme", presentata nello stesso anno all’Arena Flegrea. Tra il 2009 e il 2012, fa parte del Laboratorio Corale S. Pietro a Majella, grazie a cui è ospite al "Premio Massimo Troisi 2009" e all’opera prodotta da Napoli Teatro Festival Italia "San Gennaro Superstar" (edizioni 2009 e 2010). Dal 2013 al 2018, ricopre il ruolo di chitarrista nel Coro Giovanile del Teatro San Carlo, con cui calca prestigiosi palchi tra cui quello della sede Rai partenopea, del Teatro San Carlo, del Teatro Palapartenope e di Piazza Plebiscito per il Concerto di Capodanno. Con lo stesso coro, partecipa a diverse produzioni del Teatro San Carlo, tra le quali "I Mille Pagliacci di Eduardo" (2014) ed il musical "Change" (2015), di cui è uno degli autori di testi e musiche. Tra il 2013 e il 2016, Eric si esibisce in qualità di pianista alla manifestazione "Piano City", presentando brani originali e non. Nel 2015 incide il brano "Iside", inserito nel disco "Approdi: Avanguardie Musicali a Napoli Vol. 1" e prodotto della rivista Konsequenz. Nel 2017 suona come chitarrista nell’album "Oggi si Vola" dell’orchestra Collegium Philarmonicum, con le musiche di Lello Roccasalva. Nel 2018, con il gruppo N Sound, prende parte al "Festival di Napoli New Generation" con il brano "Arricordate ‘e Me", di cui è autore, e si classifica terzo. Nel 2019 canta la canzone vincitrice della manifestazione "Premio Falconio" "Cantammo", con testo a cura di Salvatore Palomba e musica di Ugo Raimondi. Diplomato al Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella in "Musica Corale e Direzione di Coro", nel 2023 approda sui digital store con "Quanta Luce", "Nun Pozzo Cchiù Guarì", "Anema ‘e Lione" e "Angele ‘e Cera", quattro singoli apripista del disco d’esordio "Quanta Luce", uscito nel Settembre dello stesso anno. In ambito musicale è apparso spesso in diversi programmi televisivi locali (Onda Azzurra Stadio su Telecapri, Domenica sulla Luna e The Anchorman Show su Tv Luna) e nazionali (A Conti Fatti, Palermo Chiama Italia, TG2 Dossier sulla Rai e Mattina con Noi su Cusano Italia TV).