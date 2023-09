Continuano gli sbarchi a Lampedusa: arrivati 204 migranti durante la notte

Nelle ultime ore, Lampedusa è stata nuovamente teatro di sbarchi di migranti, con 204 persone che sono giunte sull'isola durante la notte. Tra di loro vi sono molte donne e bambini. Le motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza hanno effettuato il soccorso di cinque imbarcazioni in difficoltà.Questo avvenimento segue una serie di sbarchi avvenuti ieri, quando in sole 24 ore sono stati registrati ben 21 approdi con un totale di 852 persone sbarcate sull'isola. Nel complesso, si stima che ci siano attualmente oltre 4.000 persone all'interno dell'hotspot di Lampedusa.La situazione degli sbarchi e delle migrazioni è divenuta un argomento di dibattito politico in Italia. L'ex Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha accusato la Germania di "pagare" le ONG affinché portino i migranti in Italia, paventando la necessità di un intervento deciso per affrontare l'emergenza degli sbarchi.Il tema delle migrazioni è stato anche al centro dell'incontro tra la Premier Italiana, Giorgia Meloni, e il Primo Ministro ungherese, Viktor Orban, a Budapest. Meloni ha sottolineato la necessità di agire rapidamente ed energicamente riguardo alle questioni migratorie e ha evidenziato che la migrazione è una sfida comune per l'Unione Europea che richiede una risposta collettiva.Nella dichiarazione congiunta, si enfatizza l'importanza di concentrarsi sulla dimensione esterna per prevenire le partenze dei migranti, supportando politicamente ed economicamente i Paesi di origine e di transito. Inoltre, si richiede un maggiore impegno nella lotta contro le reti di trafficanti di esseri umani e una politica di rimpatrio efficace per coloro che non hanno diritto di rimanere in Europa.La situazione degli sbarchi a Lampedusa e le questioni legate alle migrazioni continuano a richiedere un'attenzione prioritaria da parte delle autorità italiane e europee mentre si cerca di affrontare questa sfida complessa.