Tragedia sull'A1: incidente tra bus e mezzo pesante, due autisti morti e 25 migranti feriti

ROMA - In una tragica giornata sull'autostrada A1, all'altezza di Fiano Romano, nella provincia di Roma, si è verificato un grave incidente stradale che ha causato la morte di due autisti e il ferimento di 25 migranti, alcuni dei quali in condizioni critiche.L'incidente è avvenuto quando un autobus utilizzato dalla Prefettura di Agrigento per il trasferimento di migranti dai porti siciliani ai centri d'accoglienza nel Piemonte ha avuto un impatto frontale con un mezzo pesante. Entrambi i conducenti degli automezzi coinvolti nell'incidente erano italiani.I due autisti hanno perso la vita nel violento impatto, mentre i migranti a bordo dell'autobus hanno subito lesioni di varia gravità. Tra di loro, alcuni versano in condizioni critiche e sono stati trasportati in ospedali della zona per ricevere le cure necessarie.I migranti che viaggiavano sull'autobus erano stati sbarcati a Lampedusa nei giorni precedenti l'incidente e si dirigevano verso i centri d'accoglienza situati in Piemonte.L'incidente ha scosso profondamente la comunità e le autorità locali. Gli inquirenti stanno attualmente indagando sulle circostanze esatte dell'accaduto per determinare le cause dell'incidente.Questa tragedia mette in evidenza l'importanza della sicurezza stradale e della necessità di adottare misure per prevenire incidenti simili in futuro, soprattutto quando si tratta di trasportare persone, incluse le più vulnerabili come i migranti in cerca di protezione.