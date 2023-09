Barletta, bimbo con problemi cardiaci trasportato d'urgenza in elicottero a Taormina

BARLETTA - Un bambino di 18 mesi originario di Trinitapoli è stato trasferito in elicottero dall'ospedale di Barletta a Taormina a causa del peggioramento delle sue condizioni cliniche. Il piccolo, che già soffriva di problemi cardiaci ed era in cura presso l'ospedale Bambin Gesù di Roma, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Dimiccoli di Barletta.Dopo un'attenta valutazione da parte dei medici, è emersa la gravità della situazione, ma i rianimatori sono riusciti a stabilizzarlo. Quando è stato individuato un posto disponibile presso un'altra struttura del Bambin Gesù a Taormina, è stato organizzato il suo trasferimento. Per questo delicato intervento, è stato utilizzato un elicottero HH139 dell'84esimo Squadrone Aereo di Soccorso di Gioia del Colle, con a bordo medici e infermieri rianimatori di Barletta.L'elicottero ha completato il trasferimento nel pomeriggio, e al momento le condizioni del bambino sono stabili. Si spera che possa ricevere le cure necessarie nella nuova struttura per affrontare al meglio la sua condizione medica.