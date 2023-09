Migranti: Meloni invita von der Leyen a Lampedusa

Entrambe le leader politiche hanno accettato l'invito e pianificano di recarsi sull'isola "nel prossimo futuro". Giorgia Meloni ha anche ribadito la sua fiducia nella strategia del governo italiano per affrontare il problema migratorio in modo strutturale, anche se riconosce che richiederà tempo, soprattutto se ostacolato da interessi ideologici.



Nel frattempo, la premier ha annunciato che il tema sarà portato in Consiglio dei Ministri lunedì prossimo. L'obiettivo è adottare misure straordinarie per far fronte all'aumento degli sbarchi sulle coste italiane. Queste misure includono la creazione di nuove strutture per i migranti in luoghi a bassa densità abitativa e facilmente controllabili. Sarà anche proposta una modifica del termine di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri, alzandolo al massimo consentito dalla normativa europea, ovvero 18 mesi. Tuttavia, questa modifica non riguarderà i richiedenti asilo, per i quali il termine massimo rimarrà di 12 mesi.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha invitato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a visitare insieme l'isola di Lampedusa per affrontare l'urgente situazione legata all'immigrazione. Meloni ha dichiarato: "Annuncio che ho scritto alla presidente della Commissione europea per chiederle di venire con me a Lampedusa per rendersi personalmente conto della gravità della situazione che affrontiamo, e per accelerare immediatamente la concretizzazione dell'accordo con la Tunisia trasferendo le risorse concordate."