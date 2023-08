Una storia di coraggio e determinazione: Manuela e la nascita di Cecilia Vita

BRINDISI - Manuela è una donna coraggiosa che ha affrontato una delle sfide più difficili che la vita possa presentare: una diagnosi di tumore al seno. Ciò che rende la sua storia ancora più straordinaria è che ha ricevuto questa notizia mentre era in dolce attesa. Nonostante i consigli dei medici di abortire per iniziare immediatamente il trattamento, Manuela ha scelto di portare avanti la gravidanza, una decisione che ha colpito profondamente tutti coloro che l'hanno conosciuta.Manuela è stata seguita da un team medico eccezionale presso la clinica di Chirurgia Senologica dell'ospedale San Martino, diretta dal dottor Daniele Friedman. La sua storia è un esempio della forza dell'amore materno e della determinazione a proteggere la vita del proprio bambino nonostante le avversità.Al momento della diagnosi, Manuela era all'ottava settimana di gravidanza. I medici le avevano consigliato di interrompere la gravidanza per iniziare immediatamente il trattamento del tumore, in linea con le linee guida sanitarie. La gravidanza, infatti, comporta cambiamenti ormonali che possono influenzare la crescita del tumore e aumentare il rischio di metastasi. Inoltre, con la gestazione in corso, non erano possibili terapie ormonali, chemioterapie o radioterapie.L'equipe della Breast Unit dell'ospedale San Martino ha quindi lavorato per trovare una soluzione alternativa. Nonostante il nodulo fosse di piccole dimensioni, la situazione richiedeva un'azione immediata. Si è optato per un intervento di mastectomia, il più rapido possibile per evitare che la bambina fosse esposta per troppo tempo agli anestetici. Inoltre, non è stata eseguita la ricostruzione immediata del seno, poiché questo avrebbe comportato ulteriori rischi.Il risultato straordinario di questa storia è che ad agosto è nata Cecilia Vita, una testimonianza vivente dell'amore materno e della lotta contro il cancro. Questa storia dimostra che l'amore di una madre può superare ogni ostacolo, compreso il "mostro" del cancro. Rappresenta anche un esempio dei "Miracoli della Vita" e della forza di volontà umana di proteggere ciò che è più prezioso.Manuela e Cecilia Vita sono un'incredibile fonte di ispirazione per tutti noi, un promemoria della resilienza e della forza che risiede nel cuore umano quando si tratta di proteggere i propri cari. La loro storia ci ricorda che la vita può trionfare anche nelle circostanze più difficili.Condividete questa storia di coraggio e amore per ispirare altri a lottare e a credere nella forza della vita.