Autopsia sul bambino morto nelle terme di Cretone: continuano le indagini

ROMA - Nella giornata odierna, presso l'istituto di medicina legale del Policlinico Umberto I di Roma, è prevista l'autopsia sul corpo del bambino deceduto il 17 agosto scorso presso le terme di Cretone. Il tragico incidente è avvenuto quando il piccolo è stato risucchiato dallo scarico di una delle piscine termali mentre era in corso un'operazione di svuotamento e pulizia.Le indagini condotte dai Carabinieri hanno già compiuto importanti passi. Un sopralluogo nella struttura termale è stato effettuato e la struttura stessa è stata posta sotto sequestro. Inoltre, sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di sicurezza presenti all'interno del complesso termale. In questa fase, i militari stanno interrogando i genitori del bambino e i testimoni presenti al momento dell'incidente.L'inchiesta condotta dalla procura di Tivoli sta valutando attentamente le misure di sicurezza adottate dai responsabili della struttura termale. Al momento, i pubblici ministeri procedono per il reato di omicidio colposo. Nei prossimi giorni, verranno iscritti nel registro degli indagati i primi nomi in relazione a questa tragica vicenda.Questo incidente ha scosso profondamente l'opinione pubblica e rimarrà al centro dell'attenzione finché non verranno fatti luce su tutti i dettagli e le circostanze legate alla morte del bambino.