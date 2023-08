Tv, dal 14 al 18 agosto 'Camper' su Rai 1 continua a spostarsi in giro per l'Italia



"Camper" continua a spostarsi in giro per l'Italia per raccontare il patrimonio che caratterizza il nostro amatissimo Paese. Dal 14 al 18 agosto, alle 12.25 su Rai1, attraverserà tutta la penisola, spostandosi da nord a sud senza sosta. In studio, Marcello Masi e il team di esperti di Camper si occuperanno di vacanze, dei nostri amati amici a quattro zampe e di consigli medici. Con loro ci saranno tanti ospiti: tra questi il conduttore radiofonico Mauro Casciari.





Monica Caradonna assaggerà il pane di Matera, le orecchiette di Bisceglie e tante altre specialità gastronomiche. Lorenzo Branchetti scoprirà alcuni dei borghi più belli d’Italia, tra questi Gressoney-Saint-Jean, Bard e Fortunago. Francesco Gasparri percorrerà la Valle del Menotre, la via Vandelli in Emilia e tanti altri sentieri. Elisa Silvestrin andrà alla scoperta di Santa Marinella, di Anzio e di altre spiagge del litorale laziale. Valentina Caruso e Maria Onori scopriranno Tharros, il Castello di Issogne e altre meraviglie artistiche e archeologiche. Da non perdere la festa della Madonna della Bruna (Matera) raccontata da Annalisa Baldi e i consigli del Bekér Fabrizio Nonis per un petto di pollo piccante cucinato alla perfezione.