Scrive libro omofobo, generale Vannacci destituito dal comando

FIRENZE - Il Generale Roberto Vannacci è stato rimosso dalla guida dell'Istituto Geografico Militare di Firenze a seguito della pubblicazione di un libro contenente affermazioni omofobe e sessiste. La notizia della sua rimozione è stata comunicata tramite un dispaccio dello Stato Maggiore dell’Esercito. A partire dal 20 agosto, il Generale Massimo Panizzi subentrerà al suo ruolo.La decisione di rimuovere il Generale Vannacci è stata presa dopo la pubblicazione del suo libro intitolato "Il mondo al contrario", il quale ha suscitato polemiche a causa dei contenuti omofobi, sessisti e controversi. Nel libro, Vannacci esprime idee provocatorie e posizioni estreme, comprese affermazioni come "La normalità è l'eterosessualità" e "Se a voi tutto sembra normale, è colpa delle trame delle lobby gay internazionali". Queste affermazioni hanno suscitato una forte reazione da parte del pubblico e dei media.Nel corso di un'intervista, il Generale Vannacci ha dichiarato di aver scritto il libro consapevole che avrebbe generato discussioni, ma di non aspettarsi una tale reazione. Ha difeso la sua libertà di espressione, affermando di non intendere fare marcia indietro rispetto a ciò che ha scritto. Tuttavia, ha sottolineato che rispetterà le decisioni gerarchiche che gli sono state imposte.La sostituzione del Generale Vannacci avverrà senza alcuna cerimonia di avvicendamento, data la delicatezza della situazione. Vannacci verrà trasferito a disposizione del Comando delle Forze Operative Terrestri, a Roma, senza però avere ruoli direttivi.Le polemiche sollevate dalle affermazioni del Generale Vannacci hanno evidenziato la complessità del bilanciamento tra libertà di espressione e responsabilità per i militari. La rimozione del Generale dalla sua posizione è avvenuta per evitare ulteriori controversie e garantire il rispetto dei principi costituzionali e dei codici dell'ordinamento militare.