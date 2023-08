Italia divisa in due dal meteo: incendi in Sicilia, maltempo al Nord

L'Italia ha vissuto una giornata di contrasti meteorologici oggi, con condizioni climatiche estreme che hanno causato disagi in diverse regioni del paese.In Sicilia, più di 50 incendi hanno devastato la regione, in particolare nelle zone di Palermo e Trapani. Le fiamme sono state alimentate dal forte vento di scirocco, diffondendosi rapidamente e avvolgendo luoghi iconici come la Tonnara di Scopello nel Trapanese. La situazione è diventata così critica che circa 200 turisti sono stati costretti a fuggire via mare, con l'aiuto della Guardia Costiera, mentre i residenti hanno dovuto evacuare le loro case. Fortunatamente, non si sono registrati feriti in queste operazioni di salvataggio.Gli incendi hanno minacciato anche l'aeroporto di Trapani-Birgi, costringendolo temporaneamente a chiudere, con alcuni voli dirottati su Palermo. Questo episodio si aggiunge agli altri incidenti che hanno colpito l'infrastruttura aeroportuale siciliana in questa stagione degli incendi, mettendo alla prova il sistema aeroportuale dell'isola.Il governatore siciliano, Renato Schifani, ha chiaramente attribuito la causa degli incendi all'azione criminale, sottolineando che "anche questa volta la nostra terra è messa a dura prova da mani criminali che si stanno macchiando di efferate condotte". Tuttavia, ha anche affermato che il sistema sta resistendo nonostante le sfide.Nel frattempo, al Nord Italia, dalla Lombardia alla Liguria, la giornata è stata caratterizzata dal maltempo. Questa zona è stata colpita da forti temporali negli ultimi giorni, con un'allerta rossa prevista per lunedì 28 agosto in Lombardia settentrionale e allerte arancioni in altre regioni settentrionali.La Liguria ha già sperimentato temporali e forti venti, con segnalazioni di allagamenti e blackout temporanei. Gli impianti ferroviari a Novi Ligure sono stati colpiti da fulmini, causando interruzioni sulla linea Torino-Genova, mentre la stazione ferroviaria di Genova Principe è stata allagata. Inoltre, si sono verificate grandinate, in particolare nella zona di Savona.In conclusione, l'Italia ha affrontato una giornata di condizioni climatiche estreme oggi, con incendi devastanti in Sicilia e maltempo nel Nord del paese. La lotta contro gli incendi in Sicilia continua, mentre il Nord si prepara ad affrontare ulteriori sfide meteorologiche nei prossimi giorni.