In Versilia c’è attesa per 'Madre e Terra', il libro dell’estate



MARINA DI PIETRASANTA - A Marina di Pietrasanta c’è molta attesa per la presentazione di venerdì 4 agosto prossimo del libro dell’estate di Alessandro Arnaldo Pardini, "Madre e Terra", titolo che rende omaggio alla compagna immancabile di ogni di nostra esistenza, la Natura. - A Marina di Pietrasanta c’è molta attesa per la presentazione di venerdì 4 agosto prossimo del libro dell’estate di Alessandro Arnaldo Pardini, "Madre e Terra", titolo che rende omaggio alla compagna immancabile di ogni di nostra esistenza, la Natura.





Si tratta dell’edizione rivista ed ampliata di una raccolta di poesie che esprimono percezioni che vivono in ogni essere umano quando prende contatto con la natura che lo circonda.

Queste parole, pur essendo vissute da ognuno attraverso il filtro delle proprie esperienze, trovano in un bosco, un prato o una distesa d’acqua la via per far condividere, a scrittore e lettore, sensazioni e sentimenti.

L’autore è Alessandro Arnaldo Pardini, nato a Marina di Pietrasanta il 25 agosto 1958, poeta, scrittore e formatore in varie realtà del territorio.

Venerdì 4 agosto alle ore 19:00 a Marina di Pietrasanta verranno presentati il testo e l’autore presso lo Stabilimento balneare Palazzo della Spiaggia nell’area "Aperilibro".

La serata sarà introdotta da Katia Corfini di GoVersilia, organizzatori dell’evento, e l’autore sarà intervistato dal conduttore Claudio Sottili.

Seguirà un "a tu per tu" a cura della giornalista e scrittrice Elena Torre.

La presentazione sarà intervallata da momenti di lettura di alcune poesie scelte dall’autore grazie all’interpretazione di alcuni attori che intratterranno il pubblico accompagnanti da sottofondi musicali abbinati ai testi.

Tra le opere premiate in questa raccolta troviamo:

- "Ostro d’Ottobre", premio letterario Interlingue Montagne d’Argento, Aosta, 2004;

- "Credo", premio letterario Internazionale Maestrale San Marco, Marengo d’oro, Sestri Levante, 2007

- "Saprei come amare", concorso di poesia Pietrasanta Love Is Agorà 2022 42° Versiliana Festival, Marina di Pietrasanta.

Non è semplice raccontare Alessandro Arnaldo Pardini in una riga di testo, lo facciamo usando le parole con le quali amano definirlo i suoi studenti: un "sognatore pragmatico", un amante della conoscenza in ogni sua forma, un uomo sensibile ma estremamente razionale, agguerrito nel combattere le battaglie del suo tempo.

All’età di 17 anni riceve in dono da colui che sarà il suo primo Maestro, un antico testo divinatorio allora semi sconosciuto ed ancora oggi poco noto, proveniente dall’antica Cina: "l’I Ching: il Libro dei Mutamenti".

Già profondamente affascinato dalla Natura e dai suoi richiami più intimi, si avvia così, con lo studio di questo libro, verso quella che diverrà per lui la ricerca quotidiana di nuove e più ampie prospettive.

Iniziò quindi il suo percorso di studi dalle antiche tradizioni tramandate nel tempo nelle diverse culture, osservando, studiando e sperimentando personalmente le varie indicazioni teosofiche lasciateci da molteplici autori del passato, arrivando fino alle nuove teorie scientifiche, mettendo tutto in relazione agli accadimenti della vita.

Il disegno, la musica e la poesia, che affiorano nella sua vita a più riprese, in momenti di particolare sensibilità, assumono così una significativa parte nell’esistenza dell’autore.

La pubblicazione in proprio della prima raccolta di poesie (su desiderio di una cara amica letterata, ormai scomparsa) è anche l’unica traccia nota di una più vasta attività letteraria che rimane ancora sommessa.

Gli studi sugli aspetti esoterici legati al I Ching sotto forma di appunti e ricerche, diventano brevi percorsi divulgativi per pochi, ed in seguito, ottenuta la qualifica di Formatore accreditato presso As.C.O.N. (Albo professionale Counselor, Operatori Olistici e Naturopati), prendono la forma di vere e proprie docenze stabili presso Università Popolare di Lucca, presso la Scuola di Naturopatia Ippocrate di Sarzana e si susseguono con continuità da molti anni attraverso conferenze e seminari in presenza, online sul suo canale personale, sul blog "l’Eremo dei Nani" e sul sito dedicato in larga parte al Feng Shui "Armonia dei Luoghi", oltre che come incontri ed interviste a cadenza regolare su canali YouTube dedicati come Olos Life.

Il materiale raccolto, consente l’auto pubblicazione di un libro-manuale, nato come sussidio didattico per gli studenti dei corsi divulgativi sull’utilizzo pratico del I Ching, dal titolo "La singolare storia dell’Oracolo di carta".

La ricerca del benessere attraverso i doni della Natura lo ha portato anche a formarsi come Operatore Olistico in "Frequenze Cristalline Applicate": pratica con questo titolo trattamenti e consulenze personali presso uno studio privato.

Appassionato estimatore delle opere di Tolkien, ama definirsi "Cavalcabarili", come il popolare personaggio di Bilbo, interprete della saga "Lo Hobbit". Ciò che li accomuna è il modo di porsi di fronte all’Ignoto, la capacità di affrontare ed accogliere i fatti che la vita propone, non solo sopravvivendo, ma andando oltre, impegnandosi sempre e per quanto possibile a divenire protagonisti nel film delle proprie esistenze.





