Forjay, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Come un matto'

"Come un matto" è il nuovo singolo dell’eclettico Forjay, uscito il 4 agosto sugli stores digitali e in promozione nazionale, con la produzione artistica di Paolo Ojetti e Jacopo Ilari con edizioni Life For Music. Il brano è un inno alla libertà di espressione, alla voglia di vivere che non si piega di fronte a nessuna forma di repressione sociale passata, attuale e futura. "Come un matto" è il nuovo singolo dell’eclettico Forjay, uscito il 4 agosto sugli stores digitali e in promozione nazionale, con la produzione artistica di Paolo Ojetti e Jacopo Ilari con edizioni Life For Music. Il brano è un inno alla libertà di espressione, alla voglia di vivere che non si piega di fronte a nessuna forma di repressione sociale passata, attuale e futura.





"Immagina una festa all’improvviso, una di quelle che non ti aspettavi. La musica in strada, una festa libera, non organizzata, non autorizzata, un richiamo tribale a stare insieme, cantarsi addosso, amarsi, cercarsi, volersi, il profumo del mare vicino, l’asfalto caldo, gli occhiali da sole, il sale addosso, il costume ancora bagnato. Cosa sarebbe la vita se non fossimo liberi di esprimerci, di far esplodere liberamente la festa che ci scorre dentro? La felicità illumina gli occhi, rende creativi, liberi di sognare un mondo sempre nuovo, in una parola la felicità rende incontrollabili" ha dichiarato lo stesso Forjay

Per quel che riguarda Forjay, è un'artista poliedrico che fonde il pop a sonorità elettroniche con contaminazioni spoken-rap. Un suono fresco e potente che veicola testi e tematiche sociali di grande rilievo attraverso un live estremamente dinamico, per uno spettacolo unico nel suo genere. L’artista ama mescolare una scrittura poetica, vicina ai cantautori indie pop, ad un ritmo più frizzante a metà tra pop e rap. Un racconto filosofico raccontato con leggerezza e facilmente raggiungibile da un ampio pubblico, un poeta moderno che abbraccia sonorità hip hop. Il suo viaggio nella musica è iniziato nel 2013 calcando diversi palchi tra club, festival e iniziative solidali. Nel 2017 pubblica il suo primo album "L’amore è una scelta" e a distanza di due anni esce il suo secondo disco “Siamo eternità”. Nel 2021 decide di pubblicare due singoli "Si può fare" e "Corona e Limone", proprio questo ultimo riesce a farsi particolare strada nel cuore degli ascoltatori. A seguire pubblica "Questo viaggio" colonna sonora dello scorso Resilienza Tour, che lo ha visto esibirsi in diverse piazze italiane e in ultimo "Voglio Viverti" il suo ultimo singolo da poco pubblicato. Forjay nel corso del tempo ha perfezionato il suo sound passando da uno stile più indie a melodie più fresche, a volte vicine al reggaeton con una capacità inconfondibile di mescolare e giocare con i suoni e gli stili creando qualcosa di unico e particolare. Nel corso della sua carriera ha avuto anche il piacere di partecipare ad Area Sanremo e Festival Show. Il 4 agosto 2023 è uscito "Come un matto", il suo nuovo singolo.