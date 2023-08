Duran Duran, il 27 ottobre uscirà il nuovo album dal titolo 'Danse Macabre'

(Ansa)

Novità nel panorama musicale internazionale: il 27 ottobre uscirà il nuovo anno dei Duran Duran dal titolo "Danse Macabre" per Tape Modern/BMG. L'annuncio arriva in concomitanza con la pubblicazione del singolo della title track, fuori dal 30 agosto. Novità nel panorama musicale internazionale: il 27 ottobre uscirà il nuovo anno dei Duran Duran dal titolo "Danse Macabre" per Tape Modern/BMG. L'annuncio arriva in concomitanza con la pubblicazione del singolo della title track, fuori dal 30 agosto.





In questo 16esimo album con la formazione composta da Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor e Roger Taylor, saranno disponibili tre inediti: Black Moonlight con il produttore, chitarrista e compositore Nile Rodgers, la title track e Confession In The Afterlife.

Tra le nuove versioni dalla loro discografia Nightboat, Love Voudou e Secret Oktober 31st. Tra le cover: Bury A Friend di Billie Eilish, Psycho Killer dei Talking Heads con Victoria De Angelis dei Måneskin, Paint It Black dei Rolling Stones, Super Lonely Freak ispirato a Rick James, Spellbound" di Siouxsie and the Banshees, Supernature di Cerrone e Ghost Town degli Specials.

Nick Rhodes ha dichiarato: "La canzone 'Danse Macabre' celebra la gioia e la follia di Halloween. È la title track del nostro prossimo album, che raccoglie un insolito mix di cover, canzoni rielaborate dei Duran Duran e diverse nuove composizioni. L'idea è nata da uno spettacolo che abbiamo suonato a Las Vegas il 31 ottobre 2022. Avevamo deciso di cogliere l'attimo per creare un evento unico, speciale... La tentazione di utilizzare gloriose immagini gotiche impostate su una colonna sonora oscura di orrore e umorismo era semplicemente irresistibile. Quella serata ci ha ispirato a esplorare ulteriormente e a fare un album, usando Halloween come tema chiave. Il disco si è trasformato attraverso un processo puro e organico, e non solo è stato realizzato più velocemente di qualsiasi altra cosa dal nostro album di debutto, ma ha anche portato a qualcosa che nessuno di noi avrebbe mai potuto prevedere. L'emozione, l'umore, lo stile e l'atteggiamento sono sempre stati al centro del DNA dei Duran Duran, cerchiamo la luce nell'oscurità e l'oscurità nella luce, e sento che siamo riusciti in qualche modo a catturare l'essenza di tutto questo in questo progetto".

Tra i musicisti che hanno partecipato alle registrazioni anche gli ex membri Andy Taylor e Warren Cuccurullo.