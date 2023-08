Caserta, rapina durante la 'movida': denunciato un minorenne

CASERTA - Una giovane coppia, ieri sera, nel centro di Caserta, è stata vittima di una rapina, consumata da un giovane armato di coltello. Grazie all’allarme immediato dei due rapinati, si sono subito attivati i servizi di polizia, pianificati dalla Questura nell’ambito della “movida” estiva, che hanno consentito di individuare l’autore, identificato e denunciato per rapina aggravata. Si tratta di minorenne, di origini egiziane, che sotto la minaccia costante di un coltello a serramanico si è fatto consegnare una somma di danaro.Grazie alle indicazioni e descrizioni delle vittime, una pattuglia della Polizia di Stato impegnata nei servizi di controllo dei luoghi della “movida”, è riuscita a individuare e fermare l’autore della rapina in una limitrofa zona centrale di Caserta. Condotto negli uffici della Questura, dopo gli adempimenti di rito, è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria ed affidato ad una comunità della zona.Altri servizi straordinari di controllo del territorio - predisposti dalla Questura di Caserta d’intesa con le altre Forze di Polizia - sono stati effettuati, nella serata di ieri, oltre che nelle aree del centro cittadino di Caserta anche ad Aversa, Santa Maria Capua Vetere e Sessa Aurunca, con l’impiego, oltre che dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, dei rispettivi Corpi di Polizia Municipale, per gli ambiti operativi di specifica competenza.I predisposti posti di controllo hanno consentito di identificare oltre 500 persone, di cui diversi soggetti annoveranti precedenti di polizia, controllare oltre 200 veicoli e contestare diverse violazioni al Codice della Strada.