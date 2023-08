Auto in fiamme sulla Statale 534 a Cassano allo Ionio: salvi i 4 turisti a bordo

Questa mattina, nei pressi dell'innesto tra la statale 534 e la statale ionica 106, in corrispondenza del bivio per i Laghi di Sibari, quattro turisti provenienti dalla Puglia hanno vissuto momenti di grande paura quando l'auto su cui viaggiavano ha preso fuoco. Fortunatamente, nonostante l'incendio, nessuna persona ha riportato danni fisici.L'incidente ha richiesto l'intervento immediato delle autorità locali. Sul luogo dell'incidente sono giunti gli agenti della Polstrada dei distaccamenti di Rossano e di Trebisacce, insieme ai vigili del fuoco di Rossano e ai carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio.I Vigili del fuoco hanno lavorato diligentemente per spegnere le fiamme che avevano avvolto completamente l'auto, ma fortunatamente il conducente e i passeggeri sono riusciti a mettersi in salvo in tempo. Anche se il veicolo è stato distrutto dall'incendio, l'incolumità delle persone coinvolte è la cosa più importante.L'episodio sottolinea quanto sia essenziale essere pronti a gestire situazioni di emergenza su strada e l'importanza di mantenere la calma in queste circostanze. L'intervento rapido e coordinato delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco ha contribuito a evitare conseguenze più gravi e a garantire la sicurezza delle persone coinvolte nell'incidente.