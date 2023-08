Alba in musica a Movimënt, venerdì 18 agosto il ritorno dello 'jedi' Andrea Casta

Photo credits: fonte ufficio stampa DOC-COM

Venerdì 18 agosto torna Movimënt Sunrise, l’alba musicale dell’altopiano in Alta Badia. Si sale lentamente in cabina, nel silenzio della montagna addormentata, e ci si ritrova a quota 2100 metri per assistere a un doppio spettacolo: il sole che sorge tra le Dolomiti e un concerto live. Venerdì 18 agosto torna Movimënt Sunrise, l’alba musicale dell’altopiano in Alta Badia. Si sale lentamente in cabina, nel silenzio della montagna addormentata, e ci si ritrova a quota 2100 metri per assistere a un doppio spettacolo: il sole che sorge tra le Dolomiti e un concerto live.





Appuntamento alle 5.50 in punto, davanti alla cabinovia di Piz La Ila, che porta direttamente al rifugio Club Moritzino. Qui il pubblico incontrerà Andrea Casta, tra i musicisti più apprezzati dalle orchestre classico-contemporanee, nonché appassionato frequentatore dell’Alta Badia. Vincitore del Best Performer 2018 ai Dance Music Awards, si è esibito in 28 nazioni, ha aperto i concerti romani di Vasco Rossi e vari eventi internazionali, compresa – per restare "in casa" – la gara di Coppa del Mondo sulla Gran Risa.

La sua particolarità: l’archetto luminoso con cui suona, da vero "violinista jedi", come ama definirsi. Per l’occasione sarà accompagnato da due giovani artisti. Nicoletta Taricani, giovane cantautrice jazz, diplomata al conservatorio Tartini di Trieste e vincitrice nel 2023 del Premio Claudia Grimaz come miglior interprete. Paolo Borghi diplomato all’accademia CETOM di Firenze, che accompagnerà Casta con il suo Hang, strumento dal suono particolare e spirituale.

Sul palcoscenico naturale che si apre di fronte al rifugio risuoneranno brani pop internazionali e canzoni italiane, un repertorio rivisitato e interpretato in una versione acustica ed intimista, emotivamente coinvolgente.

Alle 7.30 andrà in scena la seconda parte della mattinata, al Club Moritzino: un altro momento di condivisione, accompagnato dall’energia del dj set. Si potranno assaggiare i prodotti delle malghe, il pane appena sfornato, le marmellate, le torte casalinghe. Una colazione con vista mozzafiato, che concluderà questa esperienza.

Inaugurata in grande stile la giornata, si potrà poi scendere a valle con gli impianti oppure proseguire l’avventura a Movimënt, divertendosi e giocando nei parchi, scendendo in bici sui Bike Beats, gli emozionanti percorsi flow, facendo escursioni e ferrate.