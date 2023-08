Addio a Michela Murgia: la vita e l’eredità di una scrittrice e attivista italiana

Il 10 agosto ha segnato la scomparsa della rinomata scrittrice e opinionista italiana Michela Murgia, una figura di spicco nella cultura italiana. Nata il 3 giugno 1972 a Cabras, in provincia di Oristano, Michela Murgia ha lasciato un segno indelebile nel panorama letterario e sociale italiano. Il suo passaggio è stato segnato dalla sua tenacia nel trattare temi importanti e dalla sua dedizione nell'affrontare sfide personali.La sua carriera letteraria è iniziata con un blog aperto durante il suo lavoro come centralinista in un call center per la vendita di aspirapolveri. Questo blog, che ha aperto nel 2006, ha fornito la base per il suo primo libro, "Il mondo deve sapere. Romanzo tragicomico di una telefonista precaria", in cui ha denunciato lo sfruttamento e la manipolazione affrontati dai lavoratori precari nei call center.Murgia ha continuato a esplorare una vasta gamma di temi nei suoi libri successivi, affrontando questioni sociali e culturali cruciali. Uno dei suoi libri più noti, "Accabadora", ha affrontato temi come l'eutanasia e l'adozione nella Sardegna degli anni '50. Questo libro è stato insignito di diversi premi importanti.Oltre alla sua carriera letteraria, Murgia ha avuto un ruolo attivo nell'attivismo e nella politica. Ha lottato per i diritti delle minoranze e contro la violenza sulle donne, oltre a esprimere apertamente le sue opinioni su questioni sociali e politiche. Nel 2014, si era candidata come presidente della Regione Sardegna, guadagnando un rispettabile 10% dei voti.La sua ultima battaglia personale è stata contro un carcinoma renale al quarto stadio, che ha annunciato pubblicamente a maggio. Nonostante la sua lotta contro la malattia, Murgia ha continuato a scrivere e ad affrontare la vita con la sua consueta determinazione. Il suo ultimo romanzo, "Tre Ciotole", uscito pochi mesi fa, si è aperto proprio con la diagnosi del suo male incurabile.L'eredità di Michela Murgia è profonda e variegata, spaziando dalla letteratura all'attivismo. La sua voce rimarrà viva attraverso le pagine dei suoi libri e il ricordo delle sfide che ha affrontato e delle lotte che ha abbracciato.