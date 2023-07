Tragedia a Bitonto: 70enne trovata senza vita in casa, si indaga sulle cause del decesso

BITONTO - Una tragica scoperta ha scosso la comunità di Bitonto, dove una donna di 70 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione. I vicini hanno lanciato l'allarme dopo aver notato l'assenza della donna per alcuni giorni e non essendo riusciti a mettersi in contatto con lei.Le difficoltà respiratorie della donna hanno accresciuto le preoccupazioni dei vicini, che hanno chiamato i Vigili del Fuoco per intervenire. Gli uomini del soccorso hanno calato una corda dal terrazzo e hanno raggiunto il balcone della casa attraverso una finestra aperta.All'interno dell'abitazione è stata fatta la tragica scoperta: il corpo della 70enne era disteso sul letto. Le cause del decesso saranno determinate dagli accertamenti del medico legale, ma non si esclude che il grande caldo degli ultimi giorni possa aver contribuito al tragico epilogo.La donna aveva problemi respiratori, e le elevate temperature potrebbero aver aggravato la sua condizione. Tuttavia, per stabilire le circostanze esatte della morte, saranno necessari ulteriori accertamenti medici.La comunità di Bitonto è addolorata per la perdita della donna, che era conosciuta e apprezzata in zona. Il dramma della sua scomparsa lascia un vuoto tra i vicini e gli amici che sperano di ottenere presto risposte definitive sulle cause del decesso, per poter fare i dovuti riti di commiato e onorare la memoria della 70enne.