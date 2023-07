Padova, si finge turista e nasconde la refurtiva in valigia

PADOVA - I carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in un supermercato di Galleria San Carlo dove il personale addetto alla sicurezza aveva fermato un uomo che aveva provato a varcare le casse con una valigia carica di generi alimentari per un valore di oltre 150,00 euro. I militari hanno proceduto al controllo dell’uomo e trovato in possesso della refurtiva hanno proceduto alla restituzione dei maltolto al legittimo proprietario. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato.