Torino, furto in negozio: arrestato marocchino

TORINO - Personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico coadiuvato dagli agenti del Commissariato San Paolo hanno arrestato in flagranza di reato un venticinquenne di origini marocchine per furto aggravato a danno in un esercizio commerciale in via Principi d’Acaja. L’uomo era già destinatario della misura cautelare della presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.Intorno alle 4 del mattino, gli agenti della Squadra Volante vengono inviati sul posto a seguito della segnalazione di un cittadino che nota un soggetto introdursi all’interno del locale dopo averne rotto un vetro. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti constatano l’effrazione, riscontrando anche delle tracce di sangue sulla vetrina e notando che la cassa appoggiata sul bancone era stata rovistata e svuotata.Grazie alla descrizione, alle indicazioni ricevute nonché ai dettagli raccolti sul posto, le Volanti intercettano il soggetto in corso Inghilterra angolo via Cavalli. Non appena i poliziotti si avvicinano, constatano che l’uomo ha delle ferite con perdite ematiche sia sulle gambe che sul braccio. Il cittadino marocchino viene così sottoposto a perquisizione personale e nelle sue tasche vengono rinvenute monete e banconote per un totale di 70 euro e una bottiglia di amaro ancora sigillata. La refurtiva recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.Alla luce dei fatti, il venticinquenne, con a proprio carico già l’obbligo di presentazione quotidiana alla P.G., è stato arrestato per furto aggravato.Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.