Vilnius, al via il secondo giorno del vertice Nato. Zelensky: discutere delle garanzie di sicurezza

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è giunto a Vilnius dove è in corso il vertice dell'Alleanza Atlantica. "Voglio discutere con i partner della Nato delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina nel suo cammino verso la Nato" ha dichiarato Zelensky arrivando al summit.Il segretario generale Stoltenberg gela le attese: “Non c'è una timeline per il processo d'ingresso, l'invito sarà esteso a Kiev quando ci saranno le condizioni". Peskov: “È un vertice anti-russo”.