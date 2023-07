Brescia, 5 indagati per furto ai danni di negozi di biciclette elettriche

GHEDI - I Carabinieri del Comando Provinciale di Brescia, al termine di articolate indagini congiunte, hanno dato esecuzione ad un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Brescia nei confronti di 5 indagati di nazionalità moldava, ritenuti presunti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti predatori, con particolare riferimento a “spaccate” notturne in danno di esercizi commerciali per la vendita di “e-bike”, commessi in questa provincia nonché a furti aggravati in abitazione, ricettazione commessi nelle province di Mantova, Verona, Piacenza.L’indagine trae origine da una serie di episodi di furti aggravati, commessi in questa provincia in danno di esercizi commerciali per la vendita di “E-bike”, mediante “spaccata”, con conseguenti e considerevoli danneggiamenti infrastrutturali ai negozi.Il successivo sviluppo investigativo consentiva di identificare tutti i presunti appartenenti alla compagine delinquenziale.All’esito dell’operazione, sono stati fermati 3 degli indagati, mentre altri 2 risultano irreperibili all’estero.La responsabilità penale degli indagati sarà comunque accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.