Silvia Salemi, il 14 luglio uscirà il suo nuovo brano dal titolo 'Faro di notte'

Un grande ritorno sulla scena musicale nazionale: proseguono, infatti, i festeggiamenti dei 25 anni di "A casa di Luca", canzone presentata per la prima volta al Festival di Sanremo del 1997 e vincitrice del Premio della critica per il miglior testo, e Silvia Salemi torna sulle scene con Faro di notte (Dischi dei Sognatori/ Noise Symphony srls), il nuovo brano in radio e in digitale da venerdì 14 luglio.