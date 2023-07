Sapore di meraviglia: Bagli, Olio e Mare a San Vito Lo Capo

Photo credits: fonte ufficio stampa

SAN VITO LO CAPO - San Vito lo Capo si prepara ad accogliere l’undicesima edizione della rassegna enogastronomica "Bagli, Olio e Mare", che si svolgerà dal 2 al 6 agosto 2023 presso Baia Santa Margherita, l’incantevole tratto di costa situato tra Castelluzzo e Macari. - San Vito lo Capo si prepara ad accogliere l’undicesima edizione della rassegna enogastronomica "Bagli, Olio e Mare", che si svolgerà dal 2 al 6 agosto 2023 presso Baia Santa Margherita, l’incantevole tratto di costa situato tra Castelluzzo e Macari.





Durante la rassegna, i partecipanti avranno l'opportunità di degustare prodotti e vini locali, ammirando lo spettacolo del mare, avvolti dal rumore delle onde e dal profumo della salsedine.

Il menu proporrà fritture di mare, primi piatti come le busiate al pesto alla trapanese, con sarde e finocchietto selvatico, alla norma, e altre prelibatezze come il melone cartucciaro di Paceco e le gustose cassatelle di ricotta.

Oltre alle delizie culinarie, la manifestazione offrirà momenti di approfondimento, incontri culturali e spettacoli. "Bagli, Olio e Mare" non sarà infatti solo una festa per il palato, ma anche un'opportunità per godersi buona musica grazie alla presenza di gruppi musicali siciliani, che allieteranno l'atmosfera con le loro performance.

A contorno della manifestazione sarà possibile partecipare ad escursioni guidate e lanci con il parapendio. Le escursioni guidate "Trekking i tesori fra gli ulivi" offriranno un'opportunità unica per scoprire la bellezza dei bagli storici, esempi di archeologia rurale, situati nella vallata di Castelluzzo. Gli uliveti circostanti offriranno una cornice per un viaggio di esplorazione e conoscenza.

La rassegna "Bagli, Olio e Mare" rappresenta un'occasione per valorizzare le eccellenze locali e promuovere la cultura e il territorio di San Vito lo Capo e della provincia di Trapani.

La manifestazione è organizzata dall'Associazione Turistica Culturale "Castelluzzo" con il contributo del Comune di San Vito lo Capo.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull'evento, vi invitiamo a consultare il programma sul sito ufficiale o contattare il seguente recapito +393392396159.