Viterbo, terrapieno crolla su un ristorante: morto il titolare

Una persona è stata recuperata tra le macerie in gravi condizioni, e trasportata all'ospedale di Belcolle di Viterbo in codice rosso per trauma cranico e trauma toracico. Nulla da fare invece per il titolare del ristorante, estratto dalle macerie del retrocucina senza vita.

VITERBO - Momenti di paura nel Viterbese, in zona Montefiascone, dove un terrapieno è crollato colpendo un ristorante. Il proprietario del locale, “Da Paolo al Miralago” di via Bandita, è morto.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia locale e le ruspe per cercare tra i detriti. Sulla parete sovrastante l'esercizio erano in corso alcuni lavori. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che la frana abbia avuto origine da lì.