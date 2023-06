Calcio: l'Italia conquista il podio d'onore in Nations League

Nella ripresa gli uomini di Mancini avvertono la stanchezza e così gli Orange riescono ad accorciare le distanze con Bergwijn che dopo aver fatto sedere Dimarco batte Donnarumma per lo 1-2. Al 72' ci pensa Chiesa, appena entrato per Raspadori, a mettere la distanza tra le due nazionali, con tiro ad incrociare sulla sinistra da posizione defilata che prima di superare la linea bacia il palo.





A siglare il definitivo 2-3 è il romanista Wijnaldum che fa partire un potente sinistro che si spegne sotto la traversa.

- L'Italia vince la finale e si aggiudica la posizione d'onore in Nations League, battendo l'Olanda per 3-2. Gli azzurri passano in vantaggio già al 6' con Dimarco, bravo a concludere con il destro un'azione corale iniziata dal cross di Frattesi e finalizzata dal sontuoso tacco di Raspadori. Il raddoppio arriva al 20' con Frattesi che, sfruttando il rimpallo favorevole di Wieffer, batte Bijlow.