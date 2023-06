Theodore J. Kaczynski, l''Unabomber' che aveva gettato nel terrore gli Usa dal 1978 al 1995 con bombe artigianali allo scopo di provocare il collasso "dell'ordine sociale moderno", è morto suicida nel carcere del North Carolina all'età di 81 anni. Non sono chiare le cause della sua morte o se le autorità potessero fare di più per soccorrerlo.