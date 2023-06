Ucraina, Kiev: 'Liberato un quarto villaggio nel Donetsk'

KIEV - E' stato chiesto dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) un più ampio accesso intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia per verificare una "significativa discrepanza" nei dati sul livello dell'acqua alla diga di Kakhovka utilizzata per raffreddare i reattori della centrale.Nel frattempo sul campo le forze ucraine hanno liberato tre villaggi a Donetsk, almeno uno ritenuto strategico. I soldati ucraini riferiscono di essere riusciti a catturare anche soldati russi. Secondo Wagner avanzarono di 6-7 chilometri.