Tv, mercoledì 21 giugno in prima serata su Italia 1 il film 'Sherlock Holmes'



Mercoledì 21 giugno, in prima serata su Italia 1, arriva l'investigatore più famoso del Regno Unito "Sherlock Holmes" film diretto da Guy Ritchie, interpretato da Robert Downey Jr. nel ruolo dell’investigatore Sherlock Holmes e da Jude Law nella parte del dottor Watson. Mercoledì 21 giugno, in prima serata su Italia 1, arriva l'investigatore più famoso del Regno Unito "Sherlock Holmes" film diretto da Guy Ritchie, interpretato da Robert Downey Jr. nel ruolo dell’investigatore Sherlock Holmes e da Jude Law nella parte del dottor Watson.





Sherlock Holmes si è costruito una reputazione per la sua capacità di svelare anche i misteri più complessi. Con l’aiuto del fidato Dottor Watson il detective non è secondo a nessuno nel dare la caccia a criminali di ogni genere. Su Londra però si sta addensando una minaccia diversa da tutte quelle che Holmes ha affrontato finora: quando uno spietato assassino di giovani donne, Lord Blackwood, viene condannato a morte, egli avverte l’investigatore che la morte si di lui non ha potere e che ritornerà dall’aldilà. Pochi giorni dopo l’impiccagione la sua tomba viene trovata distrutta dall’interno.