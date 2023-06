Taormina, domenica 20 agosto la scrittrice F. Vanessa Arcadipane incontrerà i lettori

TAORMINA (ME) - F. Vanessa Arcadipane, l’autrice della saga fantasy Inferorum Gemmae pubblicata da Salani Editore con il brand Magazzini Salani, si prepara ad incontrare i suoi fans con un evento estivo che si terrà nella splendida cornice della città siciliana di Taormina. L'appuntamento è fissato per domenica 20 agosto alle ore 18:30, quando i lettori avranno l'opportunità di incontrare personalmente la loro amata scrittrice. - F. Vanessa Arcadipane, l’autrice della saga fantasy Inferorum Gemmae pubblicata da Salani Editore con il brand Magazzini Salani, si prepara ad incontrare i suoi fans con un evento estivo che si terrà nella splendida cornice della città siciliana di Taormina. L'appuntamento è fissato per domenica 20 agosto alle ore 18:30, quando i lettori avranno l'opportunità di incontrare personalmente la loro amata scrittrice.





Durante questo incontro, Vanessa si immergerà nelle pagine dei suoi libri già pubblicati, trasportando i lettori in un mondo di emozioni e avventure senza tempo.

I partecipanti avranno l'occasione di scoprire i dietro le quinte delle sue opere letterarie, comprendendo i segreti che hanno ispirato la creazione di personaggi indimenticabili e trame avvincenti. L’autrice svelerà inoltre i dettagli dei suoi prossimi libri che saranno pubblicati entro la fine dell'anno.

"Questo incontro con i lettori rappresenta un momento speciale per me, soprattutto dopo una lunga pausa dovuta alla nascita della mia bimba" afferma Vanessa.

"Sono grata per l'incredibile supporto che i miei lettori mi hanno dimostrato e non vedo l'ora di incontrarli di persona a Taormina. Sarà un'occasione unica per condividere il mio amore per la scrittura e i miei progetti futuri con coloro che hanno reso tutto questo possibile".





Data e location





Domenica 20 Agosto 2023 alle ore 18:30

Palazzo Duchi di Santo Stefano

Via De Spuches, 98039 Taormina, ME

Per ulteriori informazioni sull'evento, si prega di visitare i seguenti profili social

Facebook: Inferorum Gemmae Saga by F. Vanessa Arcadipane

Instagram: @i.g.saga.by.f.v.arcadipane / @f_vanessa_arcadipane