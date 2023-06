Travolge Smart e uccide un bimbo, perquisizioni a casa dello youtuber indagato

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, i genitori degli youtuber di “The borderline” avrebbero rassicurato i figli dopo quanto accaduto nel quartiere romano di Casal Palocco, dove ha perso la vita un bambino con 'E' una bravata, tanto poi si risolve tutto'. “È incredibile, hanno rassicurato i figli”, ha raccontato Valerio, dirigente dell’asilo nido che frequentava il bambino che ha perso la vita. I pm di Roma disporranno l'autopsia sul corpo del piccolo.Nel frattempo si procede per omicidio stradale e lesioni e nel registro degli indagati in cui è stato iscritto - al momento - solo Matteo Di Pietro, il 20enne che era alla guida del Lamborghini Urus che si è andato a schiantare con la Smart su cui viaggiava il bambino, insieme alla madre e alla sorellina, finite in ospedale.La piccola è stata dimessa dal Bambin Gesù e affidata alle cure della nonna paterna, mentre la mamma resta ancora al Sant'Eugenio. Di Matteo è risultato positivo ai cannabinoidi: i Carabinieri stanno perquisendo la sua abitazione. La Procura di Roma ha poi richiesto una consulenza tecnica su tutti e cinque i cellulari dei ragazzi che erano a bordo del Suv. Obiettivo di chi indaga è individuare, oltre ai video, anche i messaggi utili alle indagini e a ricostruire quanto avvenuto il 14 giugno scorso.Intanto, il padre del bimbo ha scritto un messaggio su Instagram: "Ti ameremo per sempre".