Bambina scomparsa a Firenze, al via lo sgombero dell'ex hotel occupato

FIRENZE - E' in corso in queste ore lo sgombero dell'ex hotel Astor, lo stabile occupato in via Maragliano a Firenze da dove sabato scorso è scomparsa la piccola Kata, la bimba peruviana di 5 anni che nel palazzo abita con la famiglia. Ad intervenire sul posto numerose forze dell'ordine tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e municipale. Il tratto della strada dove si affaccia l'ex hotel e la strada laterale, via Boccherini sono bloccate al traffico. Il palazzo era stato occupato nel settembre scorso, vi abitano per lo più famiglie di origine peruviana e romena.Secondo la Dda, all'interno della struttura si trovavano 54 persone, di cui 19 minori, suddivisi in 17 nuclei familiari. "Sussiste il pericolo - spiega una nota firmata dal procuratore aggiuntodella Dda di Firenze Luca Tescaroli - che il protrarsi della condotta criminosa, impedendo i necessari e urgenti lavori diristrutturazione e messa a norma dell'edificio occupato, agevoli o protragga le conseguenze del reato contestato o agevoli lacommissione di altri reati o comporti il rischio di ripetizione di reati contro la persona connessi alle condizioni di accessoalla gestione dell'immobile".