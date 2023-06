Silvio Berlusconi, al via le esequie nel Duomo di Milano

MILANO - Le porte del Duomo di Milano si sono aperte per accogliere le circa 2.300 persone che partecipano ai funerali di Silvio Berlusconi. Sul sagrato è già pronto il picchetto d'onore dei carabinieri che accoglierà la salma.I funerali del Cavaliere inizieranno alle 15 nel Duomo di Milano, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, delle più alte cariche dello Stato e di numerosi leader stranieri. In Italia, oggi, è lutto nazionale. Il feretro, scortato dalla polizia, partirà da Arcore e sfilerà fino al centro della città.Dopo i funerali in Duomo dovrebbe rientrare a Villa San Martino, ad Arcore, in attesa del trasferimento a Valenza Po, in provincia di Alessandria, per la cremazione. Ieri l'omaggio di Meloni, Salvini e La Russa.Intanto al di fuori da Villa San Martino centinaia di persone continuano ad esprimere il proprio affetto. Bandiere a mezz'asta anche a Strasburgo.