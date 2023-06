Ricetta, le bistecche di cavolfiore Val Venosta al forno

Ecco a voi una ricetta golosa e salutare preparata con Cavolfiore Val Venosta. Voglia di un piatto leggero ma saporito? La nostra foodblogger Julia del Blog PassioneCooking vi stupirà con deliziose bistecche di cavolfiore al forno con panatura al sesamo e dressing piccante a base di lamponi e peperoncino. Una ricetta salutare e variopinta che risveglia le papille. Il segreto della sua bontà è custodito dall’ingrediente principale, il Cavolfiore Val Venosta, il re della Valle dal sapore delicato e morbido. L’ideale per portare in tavola piatti irresistibili e originali. Ecco a voi una ricetta golosa e salutare preparata con Cavolfiore Val Venosta. Voglia di un piatto leggero ma saporito? La nostra foodblogger Julia del Blog PassioneCooking vi stupirà con deliziose bistecche di cavolfiore al forno con panatura al sesamo e dressing piccante a base di lamponi e peperoncino. Una ricetta salutare e variopinta che risveglia le papille. Il segreto della sua bontà è custodito dall’ingrediente principale, il Cavolfiore Val Venosta, il re della Valle dal sapore delicato e morbido. L’ideale per portare in tavola piatti irresistibili e originali.





Ingredienti per 4 persone





1 Cavolfiore Val Venosta (ca. 1,5 kg)

160 g pane in cassetta

q.b. sale

q.b. pepe

50 g semi di sesamo

2 uova

q.b. olio extravergine di oliva





Per il condimento





1 limone (succo)

½ arancia (succo)

2 cucchiaio olio extravergine di oliva

q.b. peperoncino

20 lamponi





Preparazione





Per preparare le bistecche di cavolfiore al forno con panatura al sesamo e dressing piccante, lavate il cavolfiore, eliminate le foglie e tagliatelo a fette di ca. 3 cm di spessore, senza rimuovere il gambo, in modo che le fette restino intatte. Mettete da parte. Preriscaldate il forno a 190°C (ventilato) e foderate una teglia con carta da forno.

Spezzettate il pane in cassetta e mettetelo nel mixer. Unite sale e pepe a piacere, azionate il mixer e riducete in briciole. Versate in una pirofila piccola, unite i semi di sesamo e mescolate. In un’altra pirofila mettete le uova e sbattetele con una forchetta. Passate quindi le fette di cavolfiore, una alla volta, prima nell’uovo su entrambe i lati e poi nel mix di pane e sesamo, girando più volte e premendo bene per farlo aderire su tutta la superficie.

Trasferite sulla teglia foderata con carta da forno, irrorate con dell’olio extravergine di oliva e infornate per ca. 25 minuti a 190 gradi, girando le bistecche di cavolfiore a metà cottura, con l’aiuto di una spatola. Per verificarne il livello di cottura, provate a infilzarle con una forchetta. Sfornate le bistecche di cavolfiore e servitele subito con l’aggiunta di qualche lampone precedentemente lavato e il condimento di limone e arancia.





Condimento





Spremete il succo di un limone in una ciotolina. Unite il succo di mezza arancia, l’olio extravergine di oliva, peperoncino a piacere e mescolate bene.