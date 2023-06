Mes, Meloni: 'Polemica non utile all'Italia'

ROMA - La premier Giorgia Meloni ha tenuto in Aula alla Camera le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. "Aspettiamo segnali ambiziosi", spiega la premier. L’attenzione, anticipa, verrà puntata sulle migrazioni, con "l’impegno a stroncare il disumato traffico di esseri umani".Meloni nel pomeriggio ha poi replicato dopo il dibattito svoltosi al Senato e ha parlato del Pnrr: "La scadenza per la presentazione del piano è il 31 agosto ed è bene" essendo uno dei più ampi "che questo si faccia seriamente" per cui "non ci sono ritardi" anche perchè "quando c'è a che fare con l'interesse nazionale ci diamo da fare"."Non corrisponde alla verità - ha aggiunto - che a Bruxelles non hanno visto un pezzo di carta, sono molti e copiosi i documenti prodotti alla commissione per i tempi di attuazione di un piano che non avevamo scelto. Stiamo producendo molte carte cercando di dare continuità su un piano del quale non avevamo responsabilità".Poi un passaggio anche sul Mes. "Non reputo utile all'Italia alimentare una polemica interna. L'interesse dell'Italia è affrontare il negoziato sulla governance europea, dove si discuta nel complesso nel rispetto del nostro interesse nazionale. Prima ancora di una questione di merito c'è una questione di metodo su come si faccia a difendere l'interesse nazionale", ha detto Meloni.