Cinema, il premio de 'La Pellicola d'Oro' all'attrice napoletana Giovanna Rei

Premio La Pellicola D’oro all’attrice napoletana Giovanna Rei protagonista e co-produttrice del film "Quel posto nel tempo". In occasione della XIII edizione del premio che si è tenuto in via Veneto a Roma e dedicato alle maestranze e all’artigianato del mondo cineaudiovisivo italiano promosso e realizzato da Enzo De Camillis, Direttore Artistico della Associazione Culturale S.A.S., l’attrice partenopea ha ricevuto il Premio conferito dai giovani studenti dell’Istituto Cine-Tv Roberto Rossellini di Roma.