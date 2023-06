Pixabay

Attentato in Francia, dove un uomo di 31 anni ha gettato nel terrore coloro che si trovavano nel parco di Annency accoltellando a caso 4 bambini, dai 3 anni a 22 mesi, che si troverebbero in gravi condizioni. Feriti anche due adulti intervenuti in loro difesa. Fermato l'attentatore, che non era stato segnalato come pericoloso e che aveva fatto richiesta di asilo in Francia, dopo aver ottenuto lo status di rifugiato in Svezia dove si troverebbe la moglie.