Leo Messi giocherà nell'Inter Miami in Florida

Il proprietario dell’Inter Miami squadra di Serie A degli Stati Uniti d’America è David Beckham. Messi ha firmato fino al 30 Giugno 2025. Potrebbe esordire con l’ Inter Miami il 21 Luglio 2023. Messi ha dichiarato: “Voglio fare una nuova esperienza calcistica e di vita negli Stati Uniti con l’ Inter Miami”.

L’attaccante argentino Leo Messi, 35 anni, nella prossima stagione giocherà nell’ Inter Miami in Florida nella Major League. Il contratto con il Psg scadrà il 30 Giugno 2023 e non sarà rinnovato. Tramontate le ipotesi di un suo ritorno al Barcellona in Spagna e la possibilità di trasferirsi in una squadra dell’ Arabia Saudita.