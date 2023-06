'Biscotti Happy Digest Céréal', la nuova proposta per il benessere digestivo

Croccante biscotto di Céréal studiato per aiutare il benessere digestivo. A base di grani antichi con oltre il 30% Avena integrale e Quinoa, olio di girasole alto oleico e zucchero di canna, è uno scrigno di benessere grazie all’alto contenuto di fibra prebiotica che favorisce l’equilibrio della flora intestinale e di calcio per facilitare la digestione. I biscotti Happy Digest hanno un alto contenuto di fibre: una porzione di Happy Digest, pari a 3 biscotti, infatti apporta ¼ della porzione giornaliera di fibre consigliata e sono leggeri perché contengono il 55% in meno di grassi saturi rispetto alla media dei biscotti più venduti sul mercato. Croccante biscotto di Céréal studiato per aiutare il benessere digestivo. A base di grani antichi con oltre il 30% Avena integrale e Quinoa, olio di girasole alto oleico e zucchero di canna, è uno scrigno di benessere grazie all’alto contenuto di fibra prebiotica che favorisce l’equilibrio della flora intestinale e di calcio per facilitare la digestione. I biscotti Happy Digest hanno un alto contenuto di fibre: una porzione di Happy Digest, pari a 3 biscotti, infatti apporta ¼ della porzione giornaliera di fibre consigliata e sono leggeri perché contengono il 55% in meno di grassi saturi rispetto alla media dei biscotti più venduti sul mercato.





Ideali per chi è attento alla propria salute e non vuole rinunciare al gusto concedendosi una fragrante tentazione dal profumo dei biscotti fatti in casa. In pratiche monoporzioni, puoi portarli in ufficio o nella borsa della palestra per una pausa all’insegna del benessere.





Biscotto ai grani antichi Happy Digest Céréal





Confezione da 150 g, 3x3 pratiche monoporzioni salvafreschezza. Euro 2,90.

Tutti i prodotti della Linea Céréal HAPPY DIGEST sono disponibili nel Mass Market e online su www.nutrishopping.it, mentre nel canale specializzato e in farmacia è disponibile il biscotto con il nome Happy Day.