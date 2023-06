Aspic di pollo e verdure con Preparato per Gelatina Bauer

Photo credits: fonte ufficio stampa Echo

L'aspic è uno scrigno trasparente che custodisce al suo interno tanti ingredienti e colori diversi. Carne, verdure, pesce, frutta a piacere sono uniti insieme in una scenografica composizione. La nostra foodblogger Anna ha realizzato un aspic a base di pollo, uovo e verdure e per renderlo ancora più invitante ha utilizzato il Preparato per Gelatina Bauer. Un valido aiuto in cucina per ricette variopinte e divertenti! Ottimo e dedicato a tutti perché privo di glutine e lattosio, l'ideale per un tocco da veri chef.