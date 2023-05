Vicenza, arrestati 2 coniugi pregiudicati

VICENZA - Nel pomeriggio di ieri Personale della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile della Questura dava esecuzione all’Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza, a carico di due coniugi italiani, tali I.P. di anni 36 e DC.C. di anni 33.La misura cautelare con cui venivano disposti gli arresti domiciliari (e non in carcere, al fine di accudire la figlia in tenera età), veniva emessa a seguito ad attività di indagini effettuate dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica di Vicenza, che permettevano di far emergere gravi indizi di colpevolezza a carico dei due indagati a cui venivano contestati i reati di furto aggravato, ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito. Ambedue con Recidiva reiterata specifica infraquinquennale.Più specificatamente venivano contestati:- il reato di furto aggravato di portafoglio e successivamente di un veicolo, fatti accaduti all’interno del Circolo Tennis “Comunali”, in data 11 marzo 2023; - del reato di furto aggravato essendosi impossessati di un veicolo in servizio per le consegne di prodotti Amazon, per poi schiantarsi in fuga dalla Polizia; fatto avvenuto in data 12 marzo 2023; - del reato di indebito utilizzo di carte di credito, fatto avvenuto in data 11 e 12 marzo 2023. “Si rappresenta che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.