Von der Leyen a Kiev: 'Russia ha già fallito'

KIEV - "Noi europei abbiamo a cuore la nostra libertà, la nostra democrazia, la nostra libertà di pensiero e di parola. Coraggiosamente, l'Ucraina sta combattendo per gli ideali dell'Europa che celebriamo oggi. In Russia, Putin e il suo regime hanno distrutto questi valori, e ora stanno tentando di distruggerli qui in Ucraina perché hanno paura del successo che rappresentate e dell'esempio che mostrate. E hanno paura del vostro percorso verso l'Unione Europea. Ma l'aggressore ha già fallito drammaticamente. L'Ucraina ha resistito all'attacco e sta reagendo con successo". Così la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen a Kiev.