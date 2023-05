Tv, giovedì 18 maggio 2023 in prima serata su Rai 3 la commedia francese 'Papà per amore'

Vincent Dedienne, Camelia Jordana, Héléna Soubeyrand e Anne Charrier sono i protagonisti della commedia francese, diretta da Noémie Saglio, "Papà per amore", in onda giovedì 18 maggio alle 21.20 su Rai 3. Vincent Dedienne, Camelia Jordana, Héléna Soubeyrand e Anne Charrier sono i protagonisti della commedia francese, diretta da Noémie Saglio, "Papà per amore", in onda giovedì 18 maggio alle 21.20 su Rai 3.





Vincent Marguet, un trentenne senza figli, sempre disponibile ad aiutare gli altri, quasi per caso inizia a fare il babysitter di Bart, un ragazzino che vive nel suo stesso palazzo. La madre di Bart, Élise, è spesso fuori casa a causa del lavoro e un giorno viene convocata dalla nuova scuola per partecipare alla riunione dei genitori. Impossibilitata ad andare, chiede a Vincent di sostituirla. Quando il babysitter si presenta a scuola al posto di Élise, prendono il via un malinteso dopo l’altro e tutti crederanno che Vincent sia il vero padre del ragazzo. A corroborare questa teoria è lo stesso Bart, che di fronte alle maestre lo chiama "papà". In realtà, non ha mai conosciuto il padre vero, soffre per la sua assenza e il rapporto con Vincent diventa un modo per colmare in parte quel vuoto che è venuto a crearsi. L’uomo sa che non è giusto mentire, ma a poco a poco si lascia coinvolgere dagli altri genitori nella vita scolastica, tra gite e feste di fine anno. Mentre scopre che il mondo dei genitori è molto più complicato del previsto, si innamora di Nora, la maestra di Bart.