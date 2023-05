Altan, Pimpa e la 'Posta di Yoyo' al Salone del Libro di Torino

Continua la collaborazione fra Pimpa e "La Posta di Yoyo", l’amatissimo programma RAI dedicato ai bambini e alle loro letterine. Dopo essersi unita al cast del programma e aver partecipato a cinque episodi, la cagnolina a pallini rossi creata da Altan sbarca al Salone del Libro di Torino e torna a salutare il pubblico dal vivo insieme ai suoi compagni di avventura in TV: Lallo il Cavallo e Lorenzo Branchetti. Questa volta, però, ad accompagnarla ci sarà anche il suo “papà” e creatore, Francesco Tullio Altan. Continua la collaborazione fra Pimpa e "La Posta di Yoyo", l’amatissimo programma RAI dedicato ai bambini e alle loro letterine. Dopo essersi unita al cast del programma e aver partecipato a cinque episodi, la cagnolina a pallini rossi creata da Altan sbarca al Salone del Libro di Torino e torna a salutare il pubblico dal vivo insieme ai suoi compagni di avventura in TV: Lallo il Cavallo e Lorenzo Branchetti. Questa volta, però, ad accompagnarla ci sarà anche il suo “papà” e creatore, Francesco Tullio Altan.





Per la prima volta Altan e Pimpa si ritroveranno quindi sullo stesso palco, interagendo con il pubblico e salutando insieme fan piccoli e grandi, rispondendo anche ad alcune loro domande. L’autore sarà anche protagonista di un’intervista esclusiva tenuta da Lorenzo Branchetti.

L’evento, organizzato in collaborazione con Franco Cosimo Panini, Rai Kids, Rai Yoyo e QUIPOS, si terrà nella grande Arena Bookstock (Pad. 2) del Salone del Libro di Torino alla presenza di 300 fortunati spettatori: l’appuntamento è per domenica 21 maggio alle ore 10.45. L’incontro sarà tradotto nella lingua dei segni LIS.

Prendono parte: Francesco Tullio Altan, Lorenzo Branchetti (conduttore), Lallo il Cavallo (Piero Marcelli, animazione e voce), Pimpa (Caterina Paolinelli, animatrice – Francesca Vettori, voce).

Per quel che riguarda Francesco Tullio Altan, noto fumettista, vignettista e autore satirico, è anche il papà della Pimpa. La famosa cagnolina a pois, nata mentre disegnava con la sua bimba, è stata pubblicata per la prima volta nel 1975 sul Corriere dei Piccoli. Negli anni Pimpa è diventata la compagna di giochi di intere generazioni attraverso cartoni animati, spettacoli teatrali ma soprattutto libri illustrati per l’infanzia editi da Franco Cosimo Panini Editore.