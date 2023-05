Continuerà anche nella giornata domani l'allerta rossa in Emilia Romagna a causa del maltempo: previste nuove e intense precipitazioni. Sale intanto a 14 il bilancio dei morti nella Regione, e ci sarebbero ancora dispersi. Quindicimila gli evacuati.Danni per miliardi di euro. Bonaccini: "Ricostruiremo tutto". Il governo chiederà di attivare il Fondo di solidarietà europeo e il Cdm - previsto per il 23 maggio - dichiarerà lo stato di calamità.