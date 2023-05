Emilia Romagna: vittime salgono a 13, oltre diecimila sfollati

L'Emilia Romagna è stata devastata ieri dalle alluvioni che hanno provocato 13 vittime, migliaia di sfollati, oltre a un numero ancora imprecisato di dispersi. La pioggia ha devastato intere città e paesi. Più di 20 fiumi sono stati allagati, 280 frane e oltre 400 strade sono state bloccate.Sale il numero delle vittime. Le ultime di cui si è avuta notizia sono due agricoltori, marito e moglie di 73 e 71 anni, trovati morti nel loro appartamento di Russi, comune del Ravennate, nelle scorse ore invaso dall'acqua a causa dell'alluvione. Inoltre A Sant'Agata sul Santerno sono morti un anziano allettato trovato in casa e una donna al momento non identificata mentre in un'abitazione di Castel Bolognese è stato trovato il corpo di un uomo che sembra non sia voluto andare via all'arrivo delle acqueSono stati oltre 20 i fiumi esondati, 280 le frane e oltre 400 le strade interrotte. I comuni colpiti dall'alluvione sono 41 e circa 10mila gli sfollati soprattutto dalle province di Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna. La macchina dei soccorsi non si è mai fermata, anche durante questa notte. Anche per oggi è confermata l'allerta rossa (anche per domani) per piene di fiumi e frane su tutta la Romagna, la pianura bolognese e modenese, le colline montane dell'Emilia centrale e bolognese. Allerta arancione su pianura e costa ferrarese. Scuole ancora chiuse.