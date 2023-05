Consorzio Sigillo Italiano, la carne sostenibile e certificata protagonista a Tuttofood 2023

Photo credits: fonte ufficio stampa AB Comunicazioni

Dall'8 all'11 maggio il Consorzio Sigillo Italiano torna a Tuttofood, manifestazione di riferimento del settore agroalimentare, per educare e sensibilizzare buyer e operatori del settore a riconoscere, ricercare e scegliere la carne italiana prodotta a rispettando alti standard di qualità, quelli garantiti dal Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia.





Con un palinsesto di eventi che spazia da show cooking e degustazioni, a workshop dida ci e sensoriali, il Consorzio a Tuttofood si propone di raccontare ciò che il marchio Sigillo Italiano rappresenta: una produzione sostenibile, una filiera tracciata e la garanzia di sicurezza alimentare e di benessere animale. Tutti fattori divenuti ormai imprescindibili nella scelta dei prodotti da parte dei consumatori, che nei loro acquisti sono sempre più attenti, esigenti, consapevoli e informati.

Il percorso verso la sostenibilità, come sinonimo di qualità ed eccellenza, partito dalle associazioni di allevatori, in poco tempo è riuscito a raggiungere gli ambienti dell'alta cucina, dove gli chef di fatto giocano un ruolo fondamentale nel proporre ai propri ospiti materie prime con origine e qualità certificata, diventando così promotori di una filiera certa e tracciabile.

A Tuttofood saranno due i nomi di spicco della cucina italiana ospiti d'eccezione degli incontri e degli show cooking in programma nell'area eventi dello stand Consorzio Sigillo Italiano. Lo chef stellato Davide Oldani sarà il protagonista dell'incontro dal titolo La filiera sostenibile e certificata incontra l'alta cucina italiana, accompagnato da show cooking e degustazione, che si terrà martedì 9 maggio alle ore 11:00.

Il Masterchef italiano Federico Francesco Ferrero parteciperà invece all'evento Blonde d'Aquitaine: European Beef Excellence. Naturalmente tenera, previsto per mercoledì 10 maggio alle ore 11:30.

Per aiutare a fare chiarezza e orientare buyer e stakeholder del settore agroalimentare a riconoscere la carne di qualità proveniente da allevamenti impegna nel rispetto dell'ambiente e del benessere animale ci saranno inoltre due Workshop: il primo (lunedì 8/05 alle ore 15:00) intitolato Carni sostenibili e fake news a cura della dott.ssa Susanna Bramante, dove verranno smascherati falsi miti, e il secondo (giovedì 11/05 alle ore 15:00), Di Gusto in Gusto, durante il quale la sommelier della carne Elisa Guizzo, in collaborazione con la macellaia Monica Boero, farà vivere ai partecipanti un'esperienza sensoriale con diversi assaggi.

Tuttofood rappresenta un'opportunità dal risvolto internazionale per illustrare gli obiettivi del Consorzio Sigillo Italiano che, grazie al suo marchio riconoscibile di italianità e di qualità, risponde a diverse esigenze: da un lato tutela gli allevatori che lavorano per offrire un prodotto di eccellenza, sicuro e controllato, e dall'altra aiuta il consumatore nell'effettuare una scelta alimentare consapevole.